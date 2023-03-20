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    Хинштейн: В отношении генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого возбудили дело о взятках

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    В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий. Об этом 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Парламентарий отмечает, что преступную деятельность разоблачили в результате совместной работы ФСБ и Росгвардии. В соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова, уже подготовлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности.

    Генерал-майора подозревают в том, что он систематическим получал «откаты» от подрядчика, который реконструировал одну из воинских частей в Московской области. По предварительной информации, общая сумма «откатов» составила 19 млн рублей. В преступной схеме участвовал и глава окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев — его задержали вчера.

    Александр Хинштейн также рассказал, что Вадим Драгомирецкий уже признал вину и написал явку с повинной.

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