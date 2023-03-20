Хинштейн: В отношении генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого возбудили дело о взятках

В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий. Об этом 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Парламентарий отмечает, что преступную деятельность разоблачили в результате совместной работы ФСБ и Росгвардии. В соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова, уже подготовлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности.

