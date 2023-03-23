Слишком дорого для многодетных. Бастрыкин заинтересовался историей, как Смольный обошелся с ЖСК «Курортный»

Фото: DPA/TASS Поделиться Поделиться





Более 120 петербургских многодетных семей и льготников пять лет ждали, пока Смольный выполнит обещание и передаст ЖСК «Курортный» участок земли в Лисьем Носу под строительство ИЖС. Чиновники в итоге отказали, объяснив: дорого выходит. Историей заинтересовался глава Следственного комитета.



Александр Бастрыкин затребовал от подчиненных доклад по проверке ситуации с «многодетным» ЖСК «Курортный», которому Смольный в феврале отказал в предоставлении участка под строительство жилых домов — и это после долгих лет ожидания. Отказ чиновники аргументировали тем, что создание всей инфраструктуры для проекта обойдется в сумму около 6 млрд рублей. На эту историю глава СК обратил внимание и поручил провести проверку как раз после жалобы одной из участниц ЖСК.



В 2017 году многодетные семьи, льготники и сотрудники бюджетных учреждений создали ЖСК «Курортный», чтобы воспользоваться правом получить от города участок под индивидуальное жилое строительство, которое дает Федеральный закон № 161 «О содействии развитию жилищного строительства».



Всего в кооперативе сейчас 128 семей, около 60% из них — многодетные, рассказала «Фонтанке» председатель ЖСК Светлана Даниленко. Правда, за время ожидания у некоторых членов кооператива и дети успели подрасти до совершеннолетия, и сами участники ЖСК, трудившиеся в бюджетных организациях, сменить место работы.



Как кооператив добивался от города участка

В январе 2020 года комитет имущественных отношений (ответ есть в распоряжении редакции) сообщил ЖСК: в городе нет участков, которые были бы обеспечены инфраструктурой и имели бы утвержденный проект планировки под жилищное строительство. И предложили «Курортному» поискать самим.



Изначально участники ЖСК присмотрели другую территорию в Курортном районе, но право на ее аренду получил один из девелоперов. Так как большинство участников кооператива проживают в Приморском и Курортном районах, искали в этих же локациях. И нашли неоткадастрированную территорию в Лисьем Носу, недалеко от одноименной станции железной дороги, но по другую сторону от «железки».

«Нам ответили, что передача этой земли станет возможна после [разработки] проекта планировки территории, и отправили нас его делать. Мы долго ждали землю от КИО и были готовы на любой участок подходящего метража», — рассказала Елена Мак, чья семья состоит в кооперативе.



Это не тот элитный Лисий Нос с особняками за высокими заборами. «По соседству живут люди в хрущевках без воды и с ведрами на колонку за водой ходят. Мы часть участка в проекте сделали с хорошей детской спортивной площадкой и футбольным полем», — добавила собеседница.

В 2021 году жилищный комитет отписал в кооператив (документ есть у редакции), что город имеет право предоставлять многодетным участки под жилое строительство только при условии, что территория обеспечена объектами инфраструктуры. При этом город может попросить на эти цели федеральную субсидию. Правила подачи заявок на нее в том числе требуют либо утвержденного ППТ, либо решения о его разработке.



Комитет по градостроительству издал распоряжение о подготовке ППТ. Проект планировки территории ЖСК заказал за собственные средства, всего «Курортный» потратил на это около 6 млн рублей. Кооператив подготовил ППТ и сдал документацию в КГА, оттуда отвечали, что утвердят, как только участок включат в соответствующий перечень территорий.



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Летом 2021 года Николай Бондаренко, тогда еще не вице-спикер Заксобрания, а вице-губернатор, отвечал кооперативу (документ есть у редакции), что постановка участка на кадастровый учет и передача его «Курортному» возможна только после утверждения ППТ.



В начале 2022 года жилищный комитет наконец отправил в «ДОМ.РФ» ходатайство о передаче территории кооперативу (а именно эта госкомпания наделена полномочиями вовлекать в оборот и распоряжаться землей в рамках 161-ФЗ). Оттуда ответили: да, готовы рассмотреть вопрос.



В ожидании, когда Смольный выполнит оставшуюся часть бюрократической процедуры, участники кооператива рассылали запросы и добивались ответов от чиновников, в том числе и в соцсетях. Например, под видеотрансляцией с участием строительного вице-губернатора Николая Линченко летом прошлого года, посвященной нашумевшей тогда «новой» программе реновации. Но и вопросов про судьбу участников «Курортного» в комментариях много. Сетовали на затянувшееся, мягко говоря, ожидание и непубличный характер взаимодействия между комитетами.



«Очень долго — очень долго не можете решить вопрос передачи земли в собственность. За пять лет некоторые семьи успели лишиться статуса многодетности! За пять лет цены на строительство выросли в полтора-два раза! Дальнейшее промедление означает уже злой умысел со стороны чиновников!» — писала одна из пользователей соцсети.



Чиновники ответили: «Обращение ЖСК «Курортный» о предоставлении в безвозмездное пользование территории... находится на контроле губернатора».

Отказали. Сказали — дорого

Наконец, 7 февраля состоялось заседание комиссии КИО по долгожданному вопросу. Вердикт был такой: отказать, потому как нецелесообразно.

«Рассмотрев расчёты на обеспечение территории объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, комиссия установила, что для обеспечения заявленных 130 участков под ИЖС потребуется более 6 млрд рублей», — говорится на сайте комитета.



Далее разъяснялось, что сумма сопоставима с годовыми затратами на приобретение социальных квартир, поэтому город может «отдать приоритет обеспечению социально не защищённых жильём граждан и рационально распорядиться бюджетными средствами». О том, что город также может попросить на инфраструктуру федеральную субсидию, в публикации не упоминается.



«Фонтанка» запросила у КИО комментарий с просьбой пояснить конкретно, как в подсчетах сложилась сумма в 6 млрд рублей и планирует ли город подыскать ЖСК альтернативный участок, раз уж с этим не вышло.

Кстати, уже в марте территория, на которой планировал строиться ЖСК, встала на кадастровый учет. Участники кооператива не исключают, что это произошло так быстро после отказа передать землю, потому что власти просто воспользовались их наработками по ППТ. По словам участников кооператива, за это короткое время небольшие участки в границах территории, которую разрабатывал ППТ «Курортный», даже успели продать.



Сейчас участники кооператива общаются со Следственным комитетом и обсуждают между собой возможность подачи в суд. Однако чиновники отказываются предоставить протокол заседания комиссии, на котором был вынесен отказ. По словам председателя ЖСК, Смольный отказывает, ссылаясь, что документ носит гриф ДСП. Также кооператив пытается получить в Росреестре копию землеустроительного дела, где задокументировано, кто был инициатором и когда велись работы по кадастрированию.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

