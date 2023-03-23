Посмотрите, как будет выглядеть православный медико-социальный центр на Сантьяго-де-Куба

Комитет по градостроительству согласовал облик православного медико-социального центра «Дом милосердия» на улице
Центр разместится по адресу: Сантьяго-де-Куба, участок 1 (северо-западнее дома № 5).
О планах построить медико-социальный центр было известно еще 5 лет назад. По информации с сайта митрополии, в составе комплекса будет храм Святителя Василия Великого, корпуса медико-социального и духовно-просветительского центра.
В центре развернутся отделения с сестринским уходом, клинико-диагностический центр, пансионат для временного проживания, а также администрация общества православных врачей Петербурга.
Кроме того, там же откроется центр помощи семье, куда смогут приходить женщины с детьми, которые оказались в трудной ситуации.