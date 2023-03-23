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    Посмотрите, как будет выглядеть православный медико-социальный центр на Сантьяго-де-Куба

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    Комитет по градостроительству согласовал облик православного медико-социального центра «Дом милосердия» на улице Сантьяго-де-Куба, по соседству со зданием Выборгского районного суда. Это следует из материалов, опубликованных на сайте КГА.

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    Центр разместится по адресу: Сантьяго-де-Куба, участок 1 (северо-западнее дома № 5).

    О планах построить медико-социальный центр было известно еще 5 лет назад. По информации с сайта митрополии, в составе комплекса будет храм Святителя Василия Великого, корпуса медико-социального и духовно-просветительского центра.

    В центре развернутся отделения с сестринским уходом, клинико-диагностический центр, пансионат для временного проживания, а также администрация общества православных врачей Петербурга.

    Кроме того, там же откроется центр помощи семье, куда смогут приходить женщины с детьми, которые оказались в трудной ситуации.

    Фото:
    Комитет     по градостроительству и архитектуре

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    Комитет по градостроительству и архитектуреПетербург
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