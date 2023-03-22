В Водоканале назвали причину прорыва трубы на Московском

Труба на Московском проспекте, вода из которой затопила проезжую часть, была повреждена в ходе работ по устройству шпунтового ограждения при строительстве Широтной магистрали скоростного движения. Об этом вечером 22 марта сообщили в пресс-службе Водоканала.



Аварийные бригады отвели воду с проезжей части. Отмечается, что на время работ по устранению дефекта трубопровода от централизованной системы холодного водоснабжения отключили три нежилых здания.



Общественный транспорт, который из-за аварии изменил маршруты, вернулся на действующие трассы, сообщает Организатор перевозок.

