«Одни плывут, другие ждут». На Московском борются с новым «озером»

Прорыв трубы на Московском проспекте, 133, обнаружен сторонней организацией в рамках работ по подготовке территории для подключения Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения, сообщили в Водоканале вечером 22 марта.
читательница «Фонтанки» Дарья
Аварийные бригады прибыли на место аварии в 19:05. Было установлено, что дефект образовался на трубе диаметром 300 миллиметров. Сейчас специалисты Водоканала локализуют вытекание и отводят воду с проезжей части.
Обстоятельства технологического нарушения выясняются, отметили в Водоканале.
Ранее из-за того, что по проезжей части Московского проспекта разлилась вода, поменялись маршруты движения нескольких троллейбусов. Сейчас на проспекте пробка — транспорт стоит от набережной Обводного канала до дома 133.