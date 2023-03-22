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    «Одни плывут, другие ждут». На Московском борются с новым «озером»

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    Прорыв трубы на Московском проспекте, 133, обнаружен сторонней организацией в рамках работ по подготовке территории для подключения Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения, сообщили в Водоканале вечером 22 марта.

    читательница «Фонтанки» Дарья

    Аварийные бригады прибыли на место аварии в 19:05. Было установлено, что дефект образовался на трубе диаметром 300 миллиметров. Сейчас специалисты Водоканала локализуют вытекание и отводят воду с проезжей части.

    Обстоятельства технологического нарушения выясняются, отметили в Водоканале.

    Фото: Яндекс Карты
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    Ранее из-за того, что по проезжей части Московского проспекта разлилась вода, поменялись маршруты движения нескольких троллейбусов. Сейчас на проспекте пробка — транспорт стоит от набережной Обводного канала до дома 133.

    Фото: Яндекс Карты

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    Прорыв трубыМосковский проспект
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