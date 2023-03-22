Прорыв трубы помешал троллейбусам на Московском проспекте

Вечером среды, 22 марта, вынужденно изменились маршруты троллейбусов на Московском проспекте. Дело в «аварийной ситуации на сетях коммуникаций» у дома 133, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».
Отмечается, что троллейбусы следуют:
№29 — до конечной станции «Проспект Славы»;
№42 — до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина»;
№15, 17 — до конечной станции «Советский переулок»;
№24, 26 — до конечной станции «Станция метро «Электросила»;
№44 — до площади Конституции.
В соцсетях очевидцы отмечают, что на Московском проспекте, у Рощинской улицы, прорвало трубу. По данным «Яндекса», от Рощинской до станции метро «Фрунзенская» сформировалась серьезная пробка.
«Фонтанка» направила запрос в ГУП «Водоканал».