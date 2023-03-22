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    Прорыв трубы помешал троллейбусам на Московском проспекте

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    Вечером среды, 22 марта, вынужденно изменились маршруты троллейбусов на Московском проспекте. Дело в «аварийной ситуации на сетях коммуникаций» у дома 133, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

    Отмечается, что троллейбусы следуют:

    №29 — до конечной станции «Проспект Славы»;

    №42 — до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина»;

    №15, 17 — до конечной станции «Советский переулок»;

    №24, 26 — до конечной станции «Станция метро «Электросила»;

    №44 — до площади Конституции.

    В соцсетях очевидцы отмечают, что на Московском проспекте, у Рощинской улицы, прорвало трубу. По данным «Яндекса», от Рощинской до станции метро «Фрунзенская» сформировалась серьезная пробка.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУП «Водоканал».

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    ВодоканалПрорыв трубыМосковский проспект
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