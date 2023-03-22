Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Сергея Королева

Великобритания сняла санкции с первого заместителя директора Федеральной службы безопасности Сергея Королева. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства 22 марта. Причины, по которой Королева убрали из списка попавших под ограничения, не уточняются.



Ограничительные меры в отношении Сергея Королева, который также входит в наблюдательный совет Росатома, Великобритания ввела в апреле 2022 года. Они подразумевали запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. В обосновании говорилось, что пост в Росатоме позволяет Королеву «получать выгоду от правительства России».

