    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    5 м/с, южн

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.96eur82.97

    Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Сергея Королева

    1912
    10 комментариев

    Великобритания сняла санкции с первого заместителя директора Федеральной службы безопасности Сергея Королева. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства 22 марта. Причины, по которой Королева убрали из списка попавших под ограничения, не уточняются.

    Ограничительные меры в отношении Сергея Королева, который также входит в наблюдательный совет Росатома, Великобритания ввела в апреле 2022 года. Они подразумевали запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. В обосновании говорилось, что пост в Росатоме позволяет Королеву «получать выгоду от правительства России».

    Сергей Королев стал первым замдиректора ФСБ в марте 2021 года. До этого он руководил Службой экономической безопасности, а ранее — Управлением собственной безопасности ФСБ. С 2007 по 2011 год Королев был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В состав набсовета «Росатома» он вошел в 2017 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкции ЕвросоюзаЗамдиректора ФСБ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close