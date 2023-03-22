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    В Магнитогорске ученик автошколы на экзамене облил инспектора ГИБДД перцовым газом

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    В Магнитогорске кандидат в водители остался без прав, но рискует получить уголовное дело. Молодой человек разнервничался и обрушил гнев на инспектора ГИБДД.

    Как сообщает 22 марта 74.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Челябинской области, инцидент произошел накануне во время сдачи экзамена.

    18-летний курсант автошколы не справился с заданием госавтоинспектора и, обозлившись, распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. С химическим ожогом конъюнктивы обоих глаз сотрудник обратился в медучреждение.

    Материалы направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи 318 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.

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