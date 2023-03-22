Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках на 28 млн рублей

Реутовский гарнизонный военсуд заключил под стражу заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого. Он написал явку с повинной, но не согласился с объёмами.
Об аресте Драгомирецкого 22 марта пишет РИА Новости. Суд отправил его в следственный изолятор до 4 мая. Генерал-майору вменяют превышение должностных полномочий (286 УК) и получение взяток в особо крупном размере (290 УК).
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, по версии следствия, Драгомирецкий набрал «откатов» на реконструкции одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, речь шла о 19 миллионах рублей.
Следователь на заседании уточнил, что общая сумма составляет 28 миллионов. Вину фигурант признаёт частично.
Хинштейн заявил, что в соответствии с решением главы Росгвардии Виктора Золотова подготовлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности замкомандующего округа по тылу. Часть денег, как уточняет депутат, генерал уже выдал следствию.