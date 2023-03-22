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    Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках на 28 млн рублей

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    Реутовский гарнизонный военсуд заключил под стражу заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого. Он написал явку с повинной, но не согласился с объёмами.

    Об аресте Драгомирецкого 22 марта пишет РИА Новости. Суд отправил его в следственный изолятор до 4 мая. Генерал-майору вменяют превышение должностных полномочий (286 УК) и получение взяток в особо крупном размере (290 УК).

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, по версии следствия, Драгомирецкий набрал «откатов» на реконструкции одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, речь шла о 19 миллионах рублей.

    Следователь на заседании уточнил, что общая сумма составляет 28 миллионов. Вину фигурант признаёт частично.

    Хинштейн заявил, что в соответствии с решением главы Росгвардии Виктора Золотова подготовлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности замкомандующего округа по тылу. Часть денег, как уточняет депутат, генерал уже выдал следствию.

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