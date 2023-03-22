Генерал-майор Росгвардии арестован по делу о взятках на 28 млн рублей

Реутовский гарнизонный военсуд заключил под стражу заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого. Он написал явку с повинной, но не согласился с объёмами.

Об аресте Драгомирецкого 22 марта пишет РИА Новости. Суд отправил его в следственный изолятор до 4 мая. Генерал-майору вменяют превышение должностных полномочий (286 УК) и получение взяток в особо крупном размере (290 УК).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, по версии следствия, Драгомирецкий набрал «откатов» на реконструкции одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, речь шла о 19 миллионах рублей.