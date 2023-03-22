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    Самозанятые получат право ставить киоски в Петербурге

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    Список лиц, которые имеют право размещать нестационарные торговые объекты в Петербурге, пополнится физическими лицами. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении на заседании 22 марта.

    Сейчас размещать киоски могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В случае принятия законопроекта список пополнится самозанятыми, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Фактически данная инициатива просто приводит региональное законодательство в соответствие с федеральной.

    Спикер парламента Александр Бельский уточнил, что в Петербурге больше 300 тысяч самозанятых. Данными о том, в каком «направлении они движутся» и «какие продукты поставляют на рынок», в ЗакСе не располагают. Однако самозанятым необходимо дать возможность размещать НТО.

    Коммунист Ирина Иванова уточнила, что в случае с самозанятыми речь не идет о торговле, только об услугах, например о ремонте обуви.

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    Законодательное собрание ПетербургаКиоскиТорговляСамозанятые
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