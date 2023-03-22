В Петербурге отправили в изолятор предполагаемого виновника ДТП в Колпино, в котором погиб хоккеист

Колпинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Вячеслава Шубина, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 22 марта, предварительно следствие установило, что уроженец Вологодской области на грузовике «Скания» с прицепом утром 20 марта ехал по Рубежному шоссе. Он якобы проскочил перекресток на красный свет и врезался в УАЗ. Последний загорелся. В нем погибло два человека. Среди них — участник ночной хоккейной лиги.



Шубина задержали в тот же день. Вину он признал.

