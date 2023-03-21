Задержан виновник ДТП в Колпино, где в полыхающем УАЗе погиб хоккеист

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Колпино задержан. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 марта. Уголовное дело о нарушении ПДД расследуется по части 5 статьи 264 УК РФ.

По предварительной версии, вчера около 9:50 на регулируемом перекрестке Понтонного проезда и Рубежного шоссе именно 41-летний житель Вологодской области на «Скании» с полуприцепом нарушил ПДД. Он, как предполагается, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил ехавший по Понтонному проезду УАЗ. Грузовичок вспыхнул, в нем погибли двое мужчин.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подтверждают, что водитель фуры ехал на красный. «Возгорание произошло мгновенно. Из других машин бежали с огнетушителем, но тушить уже было нечего», — рассказывает подписчик группы Андрей. «Муж побежал с огнетушителем, но не успел помочь, — добавляет Стелла. — Говорит, сгорели бедные люди за 10 секунд. От удара вылилось горючее, и он когда бежал туда, увидел, что под машиной уже пламя. Это ужасно».



читатель "Фонтанки" Максим

По данным «Фонтанки», в УАЗе ехали два жителя Колпино 55 и 48 лет. Владелец Игорь Каширин — на пассажирском сиденье. Именно он руководил одной из любительских хоккейных команд города. Также он играл в клубе «Смерч-Ветеран», на сайте Ночной хоккейной лиги есть его карточка.

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