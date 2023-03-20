ДТП с двумя погибшими в Колпино случилось из-за проезда на красный свет. Погиб руководитель хоккейной команды

ГИБДД Колпинского района продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП, в котором погибли два человека.



По предварительной информации, согласно первоначальной версии грузовик «Скания» с прицепом с вологодскими номерами двигался по Рубежному шоссе от Вознесенского шоссе в сторону Оборонной улицы. Водитель грузовика, 40-летний уроженец Вологодской области, якобы проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем «УАЗ» с петербургскими номерами, который ехал по Понтонному проезду.



После столкновения, как писала «Фонтанка», УАЗ загорелся. Два человека, находившиеся в нем, погибли.

