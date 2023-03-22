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    В 2022 году в Петербурге уровень иностранной преступности сократился на 10%

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    В 2022 году уровень иностранной преступности в Петербурге сократился на 10%. Об этом 22 марта рассказал в ЗакС глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

    Обязательную дактилоскопию и фотографирование прошли более 400 тысяч людей, прибывших из других стран в регион за минувший год. Всего правоохранители пресекли 81 тысячу административных нарушений в сфере миграционного законодательства.

    Нарушителей отправляют за пределы страны. Так, полицейские выдворили почти 4,5 тысячи людей и закрыли въезд для 12 тысяч человек.

    Фиктивная постановка на учёт иностранцев также находится под контролем полицейских. Количество раскрытых преступлений выросло на 42,5%.

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