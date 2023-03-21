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    Петербург осторожно ждет роста турпотока из дружественных стран

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    Поток туристов в Петербурге может вырасти по итогам 2023 года, заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, отвечая на вопрос о том, удастся ли городу превысить прошлогодние показатели.

    «Мы надеемся, осторожно скажу, на позитивный рост. Если это будет 10% — это будет реальная задача, результат. Во многом мы надеемся на работу с дружественными странами и многомиллионной аудиторией из этих стран», — спрогнозировал Корнеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 21 марта.

    Как писала «Фонтанка», Петербург по итогам 2022 года посетили 8 миллионов туристов. Это на треть больше, чем в 2021 году, но меньше 10 миллионов, которые были в 2019-м.

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