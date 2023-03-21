В Петербурге трое бывших полицейских оправдались в суде за должностные преступления

Красносельский районный суд Петербурга заново рассмотрел дело о хищениях у незаконно доставленных в отдел, которые вменяли полицейским. Второй приговор оказался оправдательным, но полностью очистить репутацию смог один из трёх.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 21 марта, экс-сотрудник уголовного розыска Красносельского района Евгений Ухов накануне был оправдан в связи с непричастностью к вымогательству и превышению должностных полномочий.

В 2017 году первое разбирательство по делу обернулось для него условным сроком. Двое бывших оперативников 82-го отдела, Михаил Львов и Никита Никифоров, тогда получили по 4,5 года в колонии общего режима. Им, в отличие от коллеги из УгРо, предъявили три аналогичных эпизода.