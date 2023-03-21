В Петербурге трое бывших полицейских оправдались в суде за должностные преступления

Красносельский районный суд Петербурга заново рассмотрел дело о хищениях у незаконно доставленных в отдел, которые вменяли полицейским. Второй приговор оказался оправдательным, но полностью очистить репутацию смог один из трёх.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 21 марта, экс-сотрудник уголовного розыска Красносельского района Евгений Ухов накануне был оправдан в связи с непричастностью к вымогательству и превышению должностных полномочий.
В 2017 году первое разбирательство по делу обернулось для него условным сроком. Двое бывших оперативников 82-го отдела, Михаил Львов и Никита Никифоров, тогда получили по 4,5 года в колонии общего режима. Им, в отличие от коллеги из УгРо, предъявили три аналогичных эпизода.
По версии следствия, сотрудники в 2015 году требовали деньги у незаконно доставленных в отдел. Приговор не выдержал апелляции, и дело было направлено на новое рассмотрение.
Со второй попытки оправдаться удалось не только Ухову. Никифорова и Львова суд признал невиновными в вымогательстве и превышении полномочий в отношении двух мужчин, но ещё один общий для них эпизод потянул на 3,5 года колонии для каждого. В ИК экс-оперативников не ждут. Им зачли более трёх лет в следственном изоляторе, своё наказание оба отбыли. Все трое имеют право на реабилитацию.
«Фонтанка» писала, что при расследовании этого дела было совершено нападение на следователя СК. В ночь на 30 октября 2015 года сотруднице в лицо плеснули смесь ацетона и бензина. Перед этим был избит мужчина, которого следователь признала потерпевшим по делу экс-полицейских.