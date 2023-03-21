Новгородского угонщика поставили на колени у железной дороги в Петербурге

Помощь коллегам из Великого Новгорода обернулась для сотрудников полиции Петербурга погоней на машинах, а потом и на своих двоих.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 марта, от соседей главк получил информацию об угоне иномарки и том, что она может находится в 78 регионе.
И действительно, в тот же день во время патрулирования наряд ДПС засек искомую машину на 615 км федеральной трассы М-10 «Россия». Однако указание остановиться водитель проигнорировал и началось преследование.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Гонщик постоянно менял направления, маневрируя между полосами движения. Он также лихо объезжал автомобили полиции, которые выставляли у него на пути. И в итоге не справился с управлением и в городе Любани врезался в сугроб.
Но и после этого водитель не сдался и попытался сбежать. Его поймали у железной дороги после того, как один из инспекторов сделал предупредительный выстрел в безопасном направлении.
Выяснилось, что мужчине было, что терять: 39-летний житель Новгородской области ранее был неоднократно судим и отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
В отношении него были составлены три протокола о нарушении ПДД. После чего и угнанную иномарку, и водителя передали в руки инициатору розыска.