Новгородского угонщика поставили на колени у железной дороги в Петербурге

Помощь коллегам из Великого Новгорода обернулась для сотрудников полиции Петербурга погоней на машинах, а потом и на своих двоих.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 марта, от соседей главк получил информацию об угоне иномарки и том, что она может находится в 78 регионе.



И действительно, в тот же день во время патрулирования наряд ДПС засек искомую машину на 615 км федеральной трассы М-10 «Россия». Однако указание остановиться водитель проигнорировал и началось преследование.