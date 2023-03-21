    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    754мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.24eur82.37

    В подвале дома у церкви Лурдской Богоматери в Петербурге нашли мертвеца

    4460
    4 комментария

    Сантехник, который пришел разобраться с подтоплением подвала дома в Центральном районе, был немало напуган сделанной там находкой. Осматривать её вызвали полицию и СК.

    В полицию об обнаружении тела в подвале дома 9 по Ковенскому переулку сообщили накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа извлекла из подвала погибшего — мужчину на вид лет 45–50. Его личность пока не установлена.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодвалМертвецТело мужчиныНашли тело мужчины
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close