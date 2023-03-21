В подвале дома у церкви Лурдской Богоматери в Петербурге нашли мертвеца

Сантехник, который пришел разобраться с подтоплением подвала дома в Центральном районе, был немало напуган сделанной там находкой. Осматривать её вызвали полицию и СК.



В полицию об обнаружении тела в подвале дома 9 по Ковенскому переулку сообщили накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 марта.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа извлекла из подвала погибшего — мужчину на вид лет 45–50. Его личность пока не установлена.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

