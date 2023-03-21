Си Цзиньпин: Отношения с Россией — стратегический выбор Китая

Укрепление и развитие отношений с Москвой — это стратегический выбор Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом, как передает
«Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике», — заявил Си Цзиньпин (цитата по РИА Новости).
Китайский лидер подчеркнул, что его страна «всегда проводит независимую внешнюю политику» и курс на укрепление связей с РФ реализуется «исходя из собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития».
«Общий курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным», — отмечается в сообщении.
По словам Си Цзиньпина, оба государства должны углублять практическое сотрудничество в разных сферах, укреплять координацию в рамках ООН и прочих площадок. Отдельная задача быть опорой стабильности во всем мире — «обе страны поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений».
Кроме того, лидеры РФ и Китая обменялись «углубленными» мнениями «по украинскому вопросу». Си Цзиньпин заверил Путина, что «Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса». Он также подчеркнул, что большинство стран выступают за ослабление напряженности и за мирные переговоры.
Председатель КНР посещает Россию с государственным визитом по приглашению российского президента с 20 по 22 марта. Этот государственный визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В понедельник прошла неформальная встреча лидеров двух стран, на вторник намечены переговоры.