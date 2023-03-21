Си Цзиньпин: Отношения с Россией — стратегический выбор Китая

Укрепление и развитие отношений с Москвой — это стратегический выбор Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом, как передает 21 марта ТАСС, говорится в сообщении китайского МИД по итогам встречи.



«Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике», — заявил Си Цзиньпин (цитата по РИА Новости).



Китайский лидер подчеркнул, что его страна «всегда проводит независимую внешнюю политику» и курс на укрепление связей с РФ реализуется «исходя из собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития».

