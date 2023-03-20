Песков заявил, что слова Си Цзиньпина о президентских выборах в России неправильно услышали

Председатель КНР Си Цзиньпин не обладает какой-либо дополнительной информацией о возможном участии Владимира Путина в выборах 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 марта.



По словам Пескова, слова Си Цзиньпина трактовали неверно. Китайский лидер, как пояснил пресс-секретарь, всего лишь выразил уверенность, что россияне поддержат действующего главу государства в случае его желания баллотироваться, сказал он в интервью Первому каналу. «И здесь можно только разделить уверенность Си Цзиньпина», — резюмировал Песков.

