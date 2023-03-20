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    Пожилые медведи из Московского зоопарка проснулись. Зимой им мешала Бабуля

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    Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, живущие в Московском зоопарке, готовятся выйти на улицу, сообщает 20 марта зоопарк. Зимой они спали прерывисто, иногда пробуждались, и в эти моменты зоологи их подкармливали, а Аладдин даже иногда выходил гулять.

    Фото: Московский зоопарк / архив
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    Фрагментированность сна вызвана двумя причинами. Первая — погода. Зимы в Москве стали теплыми, и разорванный зимний сон у медведей повторяется не первый год. Вторая причина — новая соседка по имени Бабуля. Она тоже немолода. Эту гималайскую медведицу привезли в столицу в ноябре — «Фонтанка» писала об этом. Она была в числе спасенных животных, которых в Краснодарском крае изъяли у перекупщиков и контрабандистов. Бабулю поселили вместе с Розой и Аладдином, так как павильон специально оборудован под нужды гималайских медведей.

    «Присутствие Бабули не помешало Розе и Аладдину спать, хотя они, безусловно, восприняли ее с некоторой первоначальной осторожностью, которая, впрочем, сменяется на простой интерес. В перспективе зоологи даже рассматривают возможность выпускать Бабулю и Аладдина вместе, — так как оба медведя достаточно спокойны по характеру», — отмечают в зоопарке.

    Сейчас зоологи готовят вольеры для выхода: чистят снег, осматривают и чинят конструкции, по которым медведи будут лазать, меняют мульчу в уличной берлоге. Роза и Аладдин пока сидят в берлогах, — «все более уверенно ворохаются», как говорится в сообщении зоопарка, но пока даже не едят и не пьют. Когда именно они выйдут на улицу, неизвестно. Это зависит и от температуры — она должна быть не ниже плюс 5 градусов в течение суток.

    Фото: Московский зоопарк / архив

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