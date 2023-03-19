У гостиницы «Прибалтийская» ликвидировали паровой прорыв

Сотрудники «Теплосети Петербурга» завершили ремонтные работы на трубопроводе у гостиницы «Прибалтийская» 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Труба с кипятком у 15 дома на Морской набережной дала течь накануне, из-за чего проезжую часть заволокло паром.
«В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более 7,5 метра ненадежного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка», — уточнили на предприятии.
С 15:00 система теплоснабжения в близлежащих домах приведена в штатный режим.