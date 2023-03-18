У гостиницы «Прибалтийская» поднялся туман. Это прорыв

Свидетельницей горячего потока на улице Кораблестроителей стала корреспондент «Фонтанки» 18 марта. В районе гостиницы «Прибалтийская» прорыв трубопровода с горячей водой создал спецэффекты в виде пара над дорогой.
Ремонтно-восстановительные бригады АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже приступили к ликвидации последствий технологического нарушения у дома 15 по Морской набережной. Специалисты приступили к диагностике, по ее результатам будет принято решение о замене ненадежного участка трубы.
Пока что отопление и ГВС близлежащих зданий осуществляется в штатном режиме.
«Фонтанка.ру»