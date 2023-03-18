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    У гостиницы «Прибалтийская» поднялся туман. Это прорыв

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    7 комментариев

    Свидетельницей горячего потока на улице Кораблестроителей стала корреспондент «Фонтанки» 18 марта. В районе гостиницы «Прибалтийская» прорыв трубопровода с горячей водой создал спецэффекты в виде пара над дорогой.

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    Ремонтно-восстановительные бригады АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже приступили к ликвидации последствий технологического нарушения у дома 15 по Морской набережной. Специалисты приступили к диагностике, по ее результатам будет принято решение о замене ненадежного участка трубы.

    Пока что отопление и ГВС близлежащих зданий осуществляется в штатном режиме.

    «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость18 Мар 2023 в 18:37
    Так, а рывок уже был?
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