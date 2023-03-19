Редкий дятел. В парке Политеха появилась краснокнижная птица

Необычную птицу обнаружил петербургский зоолог Павел Глазков в парке Политехнического университета. Белоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Петербурга, обитает там не один и вовсю готовится к выведению потомства.



«Нижняя часть спины у этого дятла белоснежного окраса. Оттого он и называется: белоспинный», — отмечает специалист в своем паблике «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».