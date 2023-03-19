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    Редкий дятел. В парке Политеха появилась краснокнижная птица

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    4 комментария
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре» / vk.com
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    Необычную птицу обнаружил петербургский зоолог Павел Глазков в парке Политехнического университета. Белоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Петербурга, обитает там не один и вовсю готовится к выведению потомства.

    «Нижняя часть спины у этого дятла белоснежного окраса. Оттого он и называется: белоспинный», — отмечает специалист в своем паблике «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

    Глазков добавил, что сфотографированная птица — самец. Отличить самцов от самок у этого вида дятлов довольно просто: у первых на голове красуется красная «шапочка», у вторых — черная.

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    «Это оседлые дятлы. При благоприятных условиях в одном месте они могут жить годами. Во время сьемки из глубины парка белоспинному барабанщику отозвалась самка! Значит здесь живет пара этих редких дятлов!» — рассказал Павел Глазков.

    Пополнения у пары можно ожидать в конце весны. Самка откладывает яйца к концу апреля, потом птицы вместе высиживают их. Птенцы вылупляются в течение 11–12 дней.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре» / vk.com

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    Красная книгаБелоспинный дятелДятелПавел ГлазковПтица
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    Комментарии 4

    Гость19 Мар 2023 в 14:43
    Неужто уже прилетел?
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