Редкий дятел. В парке Политеха появилась краснокнижная птица

Необычную птицу обнаружил петербургский зоолог Павел Глазков в парке Политехнического университета. Белоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Петербурга, обитает там не один и вовсю готовится к выведению потомства.
«Нижняя часть спины у этого дятла белоснежного окраса. Оттого он и называется: белоспинный», — отмечает специалист в своем паблике «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».
Глазков добавил, что сфотографированная птица — самец. Отличить самцов от самок у этого вида дятлов довольно просто: у первых на голове красуется красная «шапочка», у вторых — черная.
«Это оседлые дятлы. При благоприятных условиях в одном месте они могут жить годами. Во время сьемки из глубины парка белоспинному барабанщику отозвалась самка! Значит здесь живет пара этих редких дятлов!» — рассказал Павел Глазков.
Пополнения у пары можно ожидать в конце весны. Самка откладывает яйца к концу апреля, потом птицы вместе высиживают их. Птенцы вылупляются в течение 11–12 дней.