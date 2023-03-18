Путин упростил покупки до 15 тысяч рублей в иностранных маркетплейсах

Россиянам разрешили закупаться в иностранных интернет-магазинах без идентификации, если размер покупки укладывается в 15 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, 18 марта документ опубликован на портале правовой информации.



Вопросы у банка возникнут только в том случае, если сотрудники заподозрят отмывание денег, а также если получателем перевода является гражданин или некоммерческая организация.



Сейчас не задумываться об идентификации и предаваться шопингу можно на российских маркетплейсах, если сумма покупок не превышает 15 тысяч рублей. Чтобы сделать аналогичную онлайн-покупку за рубежом, необходимо идентифицироваться — по упрощенной схеме либо явившись в отделение банка.

