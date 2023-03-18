    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    770мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.6eur81.46

    Путин упростил покупки до 15 тысяч рублей в иностранных маркетплейсах

    2695
    12 комментариев

    Россиянам разрешили закупаться в иностранных интернет-магазинах без идентификации, если размер покупки укладывается в 15 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, 18 марта документ опубликован на портале правовой информации.

    Вопросы у банка возникнут только в том случае, если сотрудники заподозрят отмывание денег, а также если получателем перевода является гражданин или некоммерческая организация.

    Сейчас не задумываться об идентификации и предаваться шопингу можно на российских маркетплейсах, если сумма покупок не превышает 15 тысяч рублей. Чтобы сделать аналогичную онлайн-покупку за рубежом, необходимо идентифицироваться — по упрощенной схеме либо явившись в отделение банка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинИнтернет-магазины
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close