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    Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства с момента подачи заявления в МВД

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян со дня подачи заявления в МВД о нежелании состоять в нем. Соответствующий документ 18 марта появился на портале правовой информации.

    Закон устанавливает, что украинское гражданство россиян прекращается со дня подачи заявления в МВД РФ. Подавший не должен совершать никаких действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

    При несоблюдении этого условия выход из гражданства Украины считается недействительным.

    Авторами закона стали депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия»).

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