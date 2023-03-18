Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства с момента подачи заявления в МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для россиян со дня подачи заявления в МВД о нежелании состоять в нем. Соответствующий документ 18 марта появился на портале правовой информации.

Закон устанавливает, что украинское гражданство россиян прекращается со дня подачи заявления в МВД РФ. Подавший не должен совершать никаких действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

При несоблюдении этого условия выход из гражданства Украины считается недействительным.

