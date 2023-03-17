В Екатеринбурге женщина подралась с подростком. Её спутник махал удостоверением

В Екатеринбурге женщина подралась в одной из школ с подростком, который пожал руку её сыну. Об этом 17 марта сообщает портал E1.RU.
E1.RU
Издание утверждает, что в октябре прошлого года она уже проделывала подобное с другим мальчиком — тот повздорил с её чадом на перемене.
По словам родителей нового пострадавшего, 16 марта женщина напала на 14-летнего подростка из-за того, что он подал руку её сыну. Рядом с ней находился мужчина, который якобы показал несовершеннолетнему удостоверение сотрудника МВД и угрожал увезти в отдел. Сегодня молодому человеку снимали побои, случай стал поводом для обращения в полицию.
В правоохранительных органах изданию сообщили, что по факту инцидента ведётся проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.