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    В Екатеринбурге женщина подралась с подростком. Её спутник махал удостоверением

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    В Екатеринбурге женщина подралась в одной из школ с подростком, который пожал руку её сыну. Об этом 17 марта сообщает портал E1.RU.

    E1.RU

    Издание утверждает, что в октябре прошлого года она уже проделывала подобное с другим мальчиком — тот повздорил с её чадом на перемене.

    По словам родителей нового пострадавшего, 16 марта женщина напала на 14-летнего подростка из-за того, что он подал руку её сыну. Рядом с ней находился мужчина, который якобы показал несовершеннолетнему удостоверение сотрудника МВД и угрожал увезти в отдел. Сегодня молодому человеку снимали побои, случай стал поводом для обращения в полицию.

    В правоохранительных органах изданию сообщили, что по факту инцидента ведётся проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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