В Красном Селе собралась большая пробка на месте страшного ДТП с пешеходами

Перекресток в Красносельском районе Петербурга, где сбили сразу несколько пешеходов, встал в пробке со всех сторон. На место съехалось множество скорых, работает полиция.



По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке проспекта Ленина с улицами Первого Мая и Юных Пионеров собрались плотные пробки со всех сторон. Проспект Ленина при этом встал в оба направления, а желтый хвост пробки на Первого Мая тянется уже от Пушкинского шоссе.