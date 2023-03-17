В Красном Селе собралась большая пробка на месте страшного ДТП с пешеходами

Перекресток в Красносельском районе Петербурга, где сбили сразу несколько пешеходов, встал в пробке со всех сторон. На место съехалось множество скорых, работает полиция.
По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке проспекта Ленина с улицами Первого Мая и Юных Пионеров собрались плотные пробки со всех сторон. Проспект Ленина при этом встал в оба направления, а желтый хвост пробки на Первого Мая тянется уже от Пушкинского шоссе.
Информация о ДТП поступила в полицию в 16:33, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского главка. По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit по неустановленной причине выехал на остановку общественного транспорта. Пострадали несколько человек, в том числе дети. В комздраве сообщали о пяти пострадавших. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
На место направлены наряды ДПС и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.