Петербуржец путешествовал из Москвы в Калугу на машине, забитой наркотиками. Его встретили в лесу

Сотрудники наркополиции МВД РФ от самой Москвы следили за передвижением автомобиля с крупной партией наркотика. За рулем был житель Петербурга.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области, оперативники задержали автомобиль в Боровском районе области. Водитель, 20-летний мужчина, пытался оборудовать схроны, куда разложил пакеты с наркотиками. Общий вес изъятого составил 11 кг.