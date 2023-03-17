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    Петербуржец путешествовал из Москвы в Калугу на машине, забитой наркотиками. Его встретили в лесу

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    Сотрудники наркополиции МВД РФ от самой Москвы следили за передвижением автомобиля с крупной партией наркотика. За рулем был житель Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области, оперативники задержали автомобиль в Боровском районе области. Водитель, 20-летний мужчина, пытался оборудовать схроны, куда разложил пакеты с наркотиками. Общий вес изъятого составил 11 кг.

    Пресс-служба УМВД России по Калужской области

    На работу курьера наняли через мессенджер. Туда же ему прислали информацию о местонахождении машины с грузом в Москве. Прибыв в столицу, курьер получил распоряжение двигаться в сторону Калужской области.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Петербуржца поместили в СИЗО.

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