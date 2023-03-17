Петербуржец путешествовал из Москвы в Калугу на машине, забитой наркотиками. Его встретили в лесу

Сотрудники наркополиции МВД РФ от самой Москвы следили за передвижением автомобиля с крупной партией наркотика. За рулем был житель Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области, оперативники задержали автомобиль в Боровском районе области. Водитель, 20-летний мужчина, пытался оборудовать схроны, куда разложил пакеты с наркотиками. Общий вес изъятого составил 11 кг.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области
На работу курьера наняли через мессенджер. Туда же ему прислали информацию о местонахождении машины с грузом в Москве. Прибыв в столицу, курьер получил распоряжение двигаться в сторону Калужской области.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Петербуржца поместили в СИЗО.