Стрелявший из окна в Вятских Полянах арестован. Рикошет в полицейского попал на видео

Суд в Кировской области изолировал от алкоголя и оружия местного жителя, отметившего многолетнее воздержание пальбой из окна. Мужчина настрелял на две статьи, одна из которых предусматривает пожизненный срок.



Об аресте 47-летнего мужчины из города Вятские Поляны 17 марта сообщает региональный следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.