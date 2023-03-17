Стрелявший из окна в Вятских Полянах арестован. Рикошет в полицейского попал на видео

Суд в Кировской области изолировал от алкоголя и оружия местного жителя, отметившего многолетнее воздержание пальбой из окна. Мужчина настрелял на две статьи, одна из которых предусматривает пожизненный срок.
Об аресте 47-летнего мужчины из города Вятские Поляны 17 марта сообщает региональный следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Следственный комитет России
По информации полицейского главка, 15 марта одним из дробовых зарядов рикошетом был ранен полицейский. Силовики съехались на Профсоюзную улицу в среду после сообщения о стрельбе из окна квартиры 47-летнего охотника. Его задерживали с СОБРом.
«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — рассказал о фигуранте губернатор Кировской области Александр Соколов.
Ружья, гильзы и патроны были изъяты на месте. Потерпевшему сотруднику полиции оказали помощь и уже допросили. Обвиняемый ждёт психолого-психиатрической экспертизу.