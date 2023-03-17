В Сочи условный срок и по лицу получил руководитель театра после попытки соблазнить подростка

Условным сроком по секс-статье закончилась педагогическая карьера уже бывшего руководителя театра танцев в Сочи. По версии следствия, он пытался сделать летние гастроли ещё более жаркими, но получил отпор.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края 17 марта, Лазаревский райсуд признал виновным в развратных действиях 30-летнего бывшего сотрудника театра. В Сочи мужчина приехал в июле прошлого года вместе с учениками.
Пока юные танцоры готовились к международному конкурсу, их педагог потерпел поражение за пределами сцены.
«В одну из ночей подсудимый попытался пристать к своему 15-летнему ученику, однако получил отпор и был избит. В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — рассказали в пресс-службе.
Мужчину наказали двумя годами условно. Суд учёл положительные характеристики, чистую биографию и небольшую тяжесть преступления. Работу в театре фигурант не сохранил, аналогичное место в ближайшие годы будет не найти. От работы с детьми его отлучили на десять лет.