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    В Сочи условный срок и по лицу получил руководитель театра после попытки соблазнить подростка

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    Условным сроком по секс-статье закончилась педагогическая карьера уже бывшего руководителя театра танцев в Сочи. По версии следствия, он пытался сделать летние гастроли ещё более жаркими, но получил отпор.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края 17 марта, Лазаревский райсуд признал виновным в развратных действиях 30-летнего бывшего сотрудника театра. В Сочи мужчина приехал в июле прошлого года вместе с учениками.

    Пока юные танцоры готовились к международному конкурсу, их педагог потерпел поражение за пределами сцены.

    «В одну из ночей подсудимый попытался пристать к своему 15-летнему ученику, однако получил отпор и был избит. В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — рассказали в пресс-службе.

    Мужчину наказали двумя годами условно. Суд учёл положительные характеристики, чистую биографию и небольшую тяжесть преступления. Работу в театре фигурант не сохранил, аналогичное место в ближайшие годы будет не найти. От работы с детьми его отлучили на десять лет.

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