Полуторагодовалый мальчик отправился на самостоятельную прогулку на юге Петербурга и выпал с третьего этажа

Бабушка не уследила за слишком активным внуком, и сорванец ушел исследовать мир. Путешествие закончилось больницей.
В полицию о ЧП на улице Турку сообщили из детской больницы накануне около половины первого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта. К ним привезли ребенка в тяжелом состоянии с травмами и переломами, — через два месяца парнишке исполнится два года. По предварительной информации, он смог сбежать от 53-летней бабушки, выйти в парадную. Там он упал из окна третьего этажа.
Семья у мальчика неполная, — родители не живут вместе. Проводится проверка.