Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя. Теперь они нужны для другого

Сеть магазинов Metro отменила вход по картам гостя. Об этом 16 марта сообщается в официальном Telegram-канале компании. https://t.me/metroccrus/3190



«Теперь карта Metro предназначена не для входа, а для выгодных покупок. Дорога к оптовым ценам открыта каждому желающему», — говорится в записи.

На сайте компании уточняется, что использовать её впредь можно для привилегий: персональных скидок, специальных предложений и кешбэка.

Ранее карту гостя мог оформить любой желающий — по ней и осуществлялся проход в магазины, а также оплата покупки на кассе. До этого получить её могли только юридические лица и ИП.