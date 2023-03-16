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    Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя. Теперь они нужны для другого

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    Сеть магазинов Metro отменила вход по картам гостя. Об этом 16 марта сообщается в официальном Telegram-канале компании. https://t.me/metroccrus/3190

    «Теперь карта Metro предназначена не для входа, а для выгодных покупок. Дорога к оптовым ценам открыта каждому желающему», — говорится в записи.

    На сайте компании уточняется, что использовать её впредь можно для привилегий: персональных скидок, специальных предложений и кешбэка.

    Ранее карту гостя мог оформить любой желающий — по ней и осуществлялся проход в магазины, а также оплата покупки на кассе. До этого получить её могли только юридические лица и ИП.

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