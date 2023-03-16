Звук взрыва перед началом пожара в ростовском погрануправлении ФСБ попал на видео

Камера домофона зафиксировала звук взрыва в Ростове-на-Дону перед пожаром в здании пограничного управления ФСБ 16 марта . Об этом сообщает издание 161.RU, в распоряжении которого оказалось видео.



Запись прислал житель одного из соседних домов. Судя по кадрам, прогремело в 12:15. Издание пишет, что шум, на который отреагировала сигнализация автомобилей, предшествовал пожару.