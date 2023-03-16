Звук взрыва перед началом пожара в ростовском погрануправлении ФСБ попал на видео

Камера домофона зафиксировала звук взрыва в Ростове-на-Дону перед пожаром в здании пограничного управления ФСБ
Запись прислал житель одного из соседних домов. Судя по кадрам, прогремело в 12:15. Издание пишет, что шум, на который отреагировала сигнализация автомобилей, предшествовал пожару.
Огонь в доме 20/2 по проспекту Сиверса вспыхнул около полудня. Сообщалось, что в здании детонируют боеприпасы и горит топливо.
Пламя тушат на площади в 850 квадратных метров. 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах пишет о погибшем и пострадавших.