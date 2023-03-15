Петербург может быть не только серым. Посмотрите на город, в который заглянула настоящая весна

Среда не подарила Петербургу нового погодного рекорда. Самым теплым днём с начала года по-прежнему остаётся минувший вторник. Правда, это вряд ли повод для грусти — сегодня в небе над городом щедро светило солнце. В его лучах днём 15 марта прогулялся корреспондент «Фонтанки».

Среди тех, кого удалось поймать в объектив камеры, можно найти «теплолюбивых» горожан в зимних пуховиках и шапках. Там, где асфальт почти освободился от ледяной корки, будто бы нарочно встречаются люди в весенних пальто.

По Неве, гонимый ветром, кружится лёд. Над ней по своим делам куда-то спешат птицы. Лёгкости их передвижения легко позавидовать, когда стоишь в вечерней пробке, как, например, водители на Дворцовой набережной.

«Фонтанка» писала, что в ночь на четверг в Петербурге подморозит. Днём будет плюс 1–3 градуса, а в ночь на пятницу местами может похолодать до минус 7–10, днём же снова небольшой плюс.