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    Петербург может быть не только серым. Посмотрите на город, в который заглянула настоящая весна

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Среда не подарила Петербургу нового погодного рекорда. Самым теплым днём с начала года по-прежнему остаётся минувший вторник. Правда, это вряд ли повод для грусти — сегодня в небе над городом щедро светило солнце. В его лучах днём 15 марта прогулялся корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Среди тех, кого удалось поймать в объектив камеры, можно найти «теплолюбивых» горожан в зимних пуховиках и шапках. Там, где асфальт почти освободился от ледяной корки, будто бы нарочно встречаются люди в весенних пальто.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    По Неве, гонимый ветром, кружится лёд. Над ней по своим делам куда-то спешат птицы. Лёгкости их передвижения легко позавидовать, когда стоишь в вечерней пробке, как, например, водители на Дворцовой набережной.

    «Фонтанка» писала, что в ночь на четверг в Петербурге подморозит. Днём будет плюс 1–3 градуса, а в ночь на пятницу местами может похолодать до минус 7–10, днём же снова небольшой плюс.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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