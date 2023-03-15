На подростка упала наледь с дома на Пионерской улице

Юному жителю Приморского района пришлось обратиться в травмпункт после прогулки по Пионерской улице. По предварительным данным, на него упала наледь с крыши. 14-летний горожанин сообщил медикам, что инцидент произошел накануне. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 марта.



Подросток обратился в травмпункт Приморского района, а в администрации Петроградского отметили, что обращений о таком случае не поступало ни к ним, ни в управляющую компанию.

«По имеющейся информации, инцидент произошел около дома 19 по Пионерской улице. Указанный жилой дом находится в обслуживании частной управляющей организации ООО "ТехКом"», — сообщили в администрации, уточнив, что направили в УК запрос, чтобы выяснить обстоятельства с учетом записей камер наблюдения.