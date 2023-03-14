Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения наледи на девочку на Краснопутиловской

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения наледи на девочку в Петербурге. Об этом 14 марта сообщает телеграм-канал СК.
Проверкой инцидента, произошедшего накануне, уже занимается региональное следственное управление.
Наледь на 8-летнюю девочку упала с крыши дома на Краснопутиловской улице, 98. Ребёнка госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В администрации Московского района «Фонтанке» рассказали, что управляющая компания знала о неубранной крыше, однако мер по очистке кровли не приняла.
Отметим, что сегодня Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по факту ещё одного инцидента, вызванного некачественной зимней уборкой. Глава СК хочет получить ответ, почему не был почищен тротуар, на котором поскользнулась 81-летняя петербурженка — пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.