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    Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения наледи на девочку на Краснопутиловской

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения наледи на девочку в Петербурге. Об этом 14 марта сообщает телеграм-канал СК.

    Проверкой инцидента, произошедшего накануне, уже занимается региональное следственное управление.

    Наледь на 8-летнюю девочку упала с крыши дома на Краснопутиловской улице, 98. Ребёнка госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В администрации Московского района «Фонтанке» рассказали, что управляющая компания знала о неубранной крыше, однако мер по очистке кровли не приняла.

    Отметим, что сегодня Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по факту ещё одного инцидента, вызванного некачественной зимней уборкой. Глава СК хочет получить ответ, почему не был почищен тротуар, на котором поскользнулась 81-летняя петербурженка — пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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