Петербурженка упала и оказалась в больнице: СК установит, почему тротуар был скользким

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, организованную по факту падения пожилой женщины на тротуаре в Петербурге. Об этом 14 марта сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.

Ранее в СМИ рассказали, что 12 марта 81-летняя горожанка упала на тротуаре, который не был почищен от снега и льда. Женщина получила серьёзную травму и оказалась в больнице в тяжёлом состоянии. ГСУ СК России по Петербургу организовало проверку.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Олегу Бобкову представить доклад об обстоятельствах инцидента и решении, принятом по результатам процессуальной проверки.