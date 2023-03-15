Электричество включить, 15 тыс. заплатить. Суд в Петербурге встал на сторону неплательщика из-за ошибки в номере телефона

Ошибка в одной цифре в номере телефона стоила «Петербургской сбытовой компании» нервов и 15 тыс. рублей. Неплательщик через суд доказал, что смс об отключении он не получал.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 марта, Валерий Голышкин обратился с иском к «ПСК» как собственник участка в СНТ «Приозерное». В январе прошлого года компания отключила ему подачу электроэнергии из-за просроченных коммунальных платежей. При этом он не получал сообщения о задолженности и готовящемся отключении. Истец требовал 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ответчик в суде предоставил документы и о задолженности, и о том, что истцу направлялось смс. Но долги мужчина так и не оплатил, после чего подача электроэнергии была прекращена. Всего компании он задолжал 10 тыс. 826 рублей 5 копеек.
Однако в суде выяснилось, что телефон, указанный в договоре об оказании услуг, отличается от номера истца на одну — последнюю цифру.
Поэтому суд признал действия ответчика незаконными. И обязал компанию вернуть на участок электричество, а истцу присудил возмещение морального вреда в размере 10 тыс. рублей плюс штраф 5 тыс. и оплата госпошлины 300 рублей.