Электричество включить, 15 тыс. заплатить. Суд в Петербурге встал на сторону неплательщика из-за ошибки в номере телефона

Ошибка в одной цифре в номере телефона стоила «Петербургской сбытовой компании» нервов и 15 тыс. рублей. Неплательщик через суд доказал, что смс об отключении он не получал.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 марта, Валерий Голышкин обратился с иском к «ПСК» как собственник участка в СНТ «Приозерное». В январе прошлого года компания отключила ему подачу электроэнергии из-за просроченных коммунальных платежей. При этом он не получал сообщения о задолженности и готовящемся отключении. Истец требовал 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

