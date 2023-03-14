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    В Кремле надеются, что в этом году Путин проведёт прямую линию с россиянами

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    Кремль надеется, что в этом году президент Владимир Путин проведёт пресс-конференцию с россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая 14 марта на вопрос ТАСС.

    Прямая линия может быть совмещена с большой пресс-конференцией, пояснил Песков, отметив, что это «востребованные, популярные форматы». Однако примерных сроков организации прямой линии он не назвал.

    Отметим, что в прошлом году прямая линия не состоялась, несмотря на то что Дмитрий Песков несколько раз её анонсировал. Так, например, в мае он сообщил, что проведение прямой линии в планах есть, а в июне заявил, что Путин проведёт прямую линию «чуть позже».

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