В Кремле надеются, что в этом году Путин проведёт прямую линию с россиянами

Кремль надеется, что в этом году президент Владимир Путин проведёт пресс-конференцию с россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая 14 марта на вопрос ТАСС.



Прямая линия может быть совмещена с большой пресс-конференцией, пояснил Песков, отметив, что это «востребованные, популярные форматы». Однако примерных сроков организации прямой линии он не назвал.

Отметим, что в прошлом году прямая линия не состоялась, несмотря на то что Дмитрий Песков несколько раз её анонсировал. Так, например, в мае он сообщил, что проведение прямой линии в планах есть, а в июне заявил, что Путин проведёт прямую линию «чуть позже».