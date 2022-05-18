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    Песков: Прямая линия с Путиным в планах есть

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    8 комментариев

    Кремль в этом году собирается провести прямую линию с президентом Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, опубликованном 18 мая.

    «У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал он.

    На вопрос, может ли послание президента Федеральному собранию пройти во втором полугодии 2022 года, Песков ответил: «Пока дат нет».

    Прямая линия и послание не связаны между собой.

    «Их на самом деле легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы простых граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

    В 2001 году к началу программы в адрес президента поступило около 400 тыс. вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув рекорда в 2015 году — 3,25 млн обращений.

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    Комментарии (8)

    Кот Ученый
    Что то представился Бидон на прямой линии в сша))
    266320092
    Это хорошо, что она будет. А то вот у меня вопрос, когда уже починят козырек у библиотек на пр. Культуры 21 (Санкт-петербург). С декабря закрыты. Хотя, если редакция Фонтанки подключится, может, и без президента обойдемся.
    266253348
    вопросы опять только по заказу?
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