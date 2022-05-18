Песков: Прямая линия с Путиным в планах есть

Кремль в этом году собирается провести прямую линию с президентом Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, опубликованном 18 мая.



«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал он.

