Школьница стала жертвой насильника в парадной пятиэтажки на Космонавтов

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено следствием в Московском районе Петербурга после жалобы девочки-подростка. Далеко ходить за ее обидчиком не пришлось, стало известно «Фонтанке» 14 марта .



С навязчивым незнакомцем 14-летняя школьница столкнулась в собственной парадной на проспекте Космонавтов накануне в пятом часу вечера. Забежав в квартиру, девочка рассказала о мужчине, активно добивавшемся ее внимания, матери. Та медлить не стала и набрала телефон экстренной службы.



Тем же вечером опергруппа нагрянула к 27-летнему гражданину Узбекистана. Иностранец живет через несколько дворов от пятиэтажки школьницы, забыв про требования миграционного законодательства. В камеру для задержанных его отправили с протоколом за нарушение правил пребывания в Петербурге, вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело.

