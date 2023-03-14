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    Школьница стала жертвой насильника в парадной пятиэтажки на Космонавтов

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    Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено следствием в Московском районе Петербурга после жалобы девочки-подростка. Далеко ходить за ее обидчиком не пришлось, стало известно «Фонтанке» 14 марта.

    С навязчивым незнакомцем 14-летняя школьница столкнулась в собственной парадной на проспекте Космонавтов накануне в пятом часу вечера. Забежав в квартиру, девочка рассказала о мужчине, активно добивавшемся ее внимания, матери. Та медлить не стала и набрала телефон экстренной службы.

    Тем же вечером опергруппа нагрянула к 27-летнему гражданину Узбекистана. Иностранец живет через несколько дворов от пятиэтажки школьницы, забыв про требования миграционного законодательства. В камеру для задержанных его отправили с протоколом за нарушение правил пребывания в Петербурге, вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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