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    На улицах Петербурга сложно. Грузовики не могут осилить Дорогу жизни, пробка на КАД — 10 км

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    Второй день подряд загруженность дорог Петербурга в утренние часы пик достигает «красных» 7 баллов против обычных 6. Как и обещали синоптики, обстановка сложная. На дорогах местами сохраняется снег, выпавший в выходные, а сегодня он начинает таять, превращаясь в гололедицу.

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    Сложно, как обычно, на набережных Невы, на участке КАД перед внутренним кольцом — там пробка тянется почти на 10 километров, больше, чем вчера, на Народной, Дальневосточном, Московском проспекте и других магистралях.

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    «Бордовые» пробки на Дороге жизни и Колтушском шоссе в районе Всеволожска. По словам очевидцев, там фуры не могут подняться в горку.

    В понедельник, 13 марта, утром в Петербурге тоже было 7 баллов. Город активно убирали после снегопада, прошедшего в выходные.

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