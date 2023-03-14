На улицах Петербурга сложно. Грузовики не могут осилить Дорогу жизни, пробка на КАД — 10 км

Второй день подряд загруженность дорог Петербурга в утренние часы пик достигает «красных» 7 баллов против обычных 6. Как и обещали синоптики, обстановка сложная. На дорогах местами сохраняется снег, выпавший в выходные, а сегодня он начинает таять, превращаясь в гололедицу.
Сложно, как обычно, на набережных Невы, на участке КАД перед внутренним кольцом — там пробка тянется почти на 10 километров, больше, чем вчера, на Народной, Дальневосточном, Московском проспекте и других магистралях.
«Бордовые» пробки на Дороге жизни и Колтушском шоссе в районе Всеволожска. По словам очевидцев, там фуры не могут подняться в горку.
В понедельник, 13 марта, утром в Петербурге тоже было 7 баллов. Город активно убирали после снегопада, прошедшего в выходные.