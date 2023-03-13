Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

О необходимости присоединения Сербии к антироссийским санкциям заявил сербский министр экономики Раде Баста. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

По его словам, Сербия «платит высокую цену» за то, что не ввела санкции против России.

«Это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александара Вучича, а мы храним молчание», — говорится в заявлении Раде Баста.

Министр экономики добавил, что выступает за введение санкций против России, и попросил членов правительства Сербии высказаться по этому вопросу.