Грузия выдала россиянина, разыскиваемого за хакерство

В США из Грузии экстрадирован россиянин, разыскиваемый ФБР за хакерство. Об этом 13 марта сообщила грузинская прокуратура, не называя имя подозреваемого, передает ТАСС.
ФБР подозревает гражданина России в краже денежных средств американцев при помощи компьютерных вирусов.
Россиянина задержали в городе Кобулети 22 октября 2022 года. Решение об экстрадиции принял Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры.
Представители США считают, что подозреваемый в 2016–2019 годах завладел данными американских пользователей, использовав созданный им компьютерный вирус. По утверждению американской стороны, он продавал личные данные и сам вирус другим лицам при помощи интернет-платформ.
Как сообщили в прокуратуре Грузии, россиянин получил прибыль около 1 миллиона лари — 370 тысяч долларов.