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    Грузия выдала россиянина, разыскиваемого за хакерство

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    В США из Грузии экстрадирован россиянин, разыскиваемый ФБР за хакерство. Об этом 13 марта сообщила грузинская прокуратура, не называя имя подозреваемого, передает ТАСС.

    ФБР подозревает гражданина России в краже денежных средств американцев при помощи компьютерных вирусов.

    Россиянина задержали в городе Кобулети 22 октября 2022 года. Решение об экстрадиции принял Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры.

    Представители США считают, что подозреваемый в 2016–2019 годах завладел данными американских пользователей, использовав созданный им компьютерный вирус. По утверждению американской стороны, он продавал личные данные и сам вирус другим лицам при помощи интернет-платформ.

    Как сообщили в прокуратуре Грузии, россиянин получил прибыль около 1 миллиона лари — 370 тысяч долларов.

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