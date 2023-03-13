Грузия выдала россиянина, разыскиваемого за хакерство

В США из Грузии экстрадирован россиянин, разыскиваемый ФБР за хакерство. Об этом 13 марта сообщила грузинская прокуратура, не называя имя подозреваемого, передает ТАСС.

ФБР подозревает гражданина России в краже денежных средств американцев при помощи компьютерных вирусов.

Россиянина задержали в городе Кобулети 22 октября 2022 года. Решение об экстрадиции принял Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры.

Представители США считают, что подозреваемый в 2016–2019 годах завладел данными американских пользователей, использовав созданный им компьютерный вирус. По утверждению американской стороны, он продавал личные данные и сам вирус другим лицам при помощи интернет-платформ.