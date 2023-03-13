Бесплатно ел в кафе и катался на катерах. Экс-управленца сочинского УМВД осудили за взяточничество и злоупотребление полномочиями

Экс-начальник сочинского УМВД на транспорте Олег Молчанов отправится в колонию за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Взятки он получал в виде морских прогулок и питания в кафе.



Фигурант получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в миллион рублей, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Также ему запрещено в течение четырех лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Из решения суда следует, что Молчанов регулярно бесплатно питался в одном кафе, также получая там скидку в 50%. Кроме того, он брал взятки у коммерсантов, которые организовывали прогулки на морских катерах, и бесплатно катался сам.