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    Бесплатно ел в кафе и катался на катерах. Экс-управленца сочинского УМВД осудили за взяточничество и злоупотребление полномочиями

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    Экс-начальник сочинского УМВД на транспорте Олег Молчанов отправится в колонию за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Взятки он получал в виде морских прогулок и питания в кафе.

    Фигурант получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в миллион рублей, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Также ему запрещено в течение четырех лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

    Из решения суда следует, что Молчанов регулярно бесплатно питался в одном кафе, также получая там скидку в 50%. Кроме того, он брал взятки у коммерсантов, которые организовывали прогулки на морских катерах, и бесплатно катался сам.

    Посредник Молчанова Андрей Островский за незаконное предпринимательство и посредничество во взяточничестве получил 3 года и 3 месяца условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

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    СудСочиМВД
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