Водоканал предупредил, когда снова ждать пробок на Заневском

Красногвардейский район снова ждет напряженная транспортная ситуация из-за ограничений на Заневском проспекте. Но, чтобы не усугублять положение в будние дни, работы подвинули на выходные.
Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 18 и 19 марта проведут дополнительные технические мероприятия на участке Заневского проспекта от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского проспекта, чтобы обеспечить гарантированное и бесперебойное водоснабжение абонентов, сообщили 13 марта в пресс-службе предприятия. Из-за работ с 22:00 17 марта по 15:00 20 марта движение по участку будет осуществляться по одной полосе из трех.
В воскресенье, 12 марта, на горячую линию Водоканала поступила заявка о вытекании у дома 24/35 по Заневскому проспекту. При обследовании выявили дефект на сети диаметром 400 мм. Вытекание локализовали, но для устранения дефекта потребовалось ограничить движение по двум полосам. В седьмом часу утра 13 марта одну из них снова открыли для проезда, перегороженной осталась средняя полоса. Из-за ограничений на Заневском проспекте и соседних улицах наблюдались плотные пробки до середины дня.