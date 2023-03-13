Водоканал предупредил, когда снова ждать пробок на Заневском

Красногвардейский район снова ждет напряженная транспортная ситуация из-за ограничений на Заневском проспекте. Но, чтобы не усугублять положение в будние дни, работы подвинули на выходные.

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 18 и 19 марта проведут дополнительные технические мероприятия на участке Заневского проспекта от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского проспекта, чтобы обеспечить гарантированное и бесперебойное водоснабжение абонентов, сообщили 13 марта в пресс-службе предприятия. Из-за работ с 22:00 17 марта по 15:00 20 марта движение по участку будет осуществляться по одной полосе из трех.