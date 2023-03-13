В армию — в 30 лет. Рассказываем, как предлагают поменять закон

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном увеличении призывного возраста. Верхнюю планку (30 лет) предлагается установить уже с начала следующего года. Если поправки примут в весеннюю сессию, то призыв по новым правилам будут осуществлять с 1 апреля 2024 года.
С инициативой сдвинуть возрастные рамки для военнослужащих по призыву выступило Министерство обороны. Соавтор внесенного 13 марта законопроекта — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов — говорил «Фонтанке», что считает идею разумной, так как это, по его мнению, «позволит повысить качество призывного контингента».