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    Владелец завода лифтов Otis нацелился на покупку Continental в Калуге

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    Компания S8 Capita российского бизнесмена Армена Саркисяна, купившая летом 2022 года завод лифтов Otis в Петербурге, хочет приобрести активы компании по выпуску автошин Continental в Калуге, сообщает 13 марта «Коммерсант». Как отмечает издание, комментировать условия сделки и покупателя немецкий производитель не стал.

    Многопрофильный холдинг S8 Capital занимается разработкой IT-решений для финансового сектора, розничной торговли, телекома и других отраслей. Одна из компаний холдинга владеет распространителем гослотерей «Столото».

    Калужский завод Continental запустил производство в 2013 году и с мощностью 4 миллиона штук в год производил шины Continental, Gislaved и Matador от 13 до 20 дюймов, и поставлял их как на внутренний рынок, так и на экспорт. В начале марта прошлого года завод приостановил работу в связи с событиями на Украине, но уже в августе вышел из простоя и возобновил работу. Сейчас экспорт невозможен из-за санкций.

    О том, что немецкий производитель намерен покинуть российский рынок, глава компании Николай Сетцер заявил 8 марта, его слова опубликованы на официальном сайте Continental. Он подчеркнул, что события на Украине взвинтили цены на «сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику» и отметил, что холдинг «продолжает стремиться к контролируемому уходу с российского рынка».

    Новый собственник фактически приобретает на заводе Continental в Калуге только оборудование и пресс-формы, но без рецептуры смеси и программного обеспечения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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