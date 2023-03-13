Владелец завода лифтов Otis нацелился на покупку Continental в Калуге

Компания S8 Capita российского бизнесмена Армена Саркисяна, купившая летом 2022 года завод лифтов Otis в Петербурге, хочет приобрести активы компании по выпуску автошин Continental в Калуге, сообщает 13 марта «Коммерсант». Как отмечает издание, комментировать условия сделки и покупателя немецкий производитель не стал.



Многопрофильный холдинг S8 Capital занимается разработкой IT-решений для финансового сектора, розничной торговли, телекома и других отраслей. Одна из компаний холдинга владеет распространителем гослотерей «Столото».

