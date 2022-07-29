    Пробки

    4/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    Завод шин Continental в Калуге выйдет из простоя с 1 августа

    2307
    1 комментарий

    Завод шин и автокомплектующих немецкой компании Continental в Калуге, находящийся в простое с марта, возобновит работу 1 августа. Об этом в своём Telegram-канале вечером в пятницу, 29 июля, сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша.

    «Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков», — уточняется в сообщении калужского губернатора.

    Напомним, что немецкий концерн Continental приостановил производство в России в начале марта. У концерна есть два предприятия в Калуге: завод по производству шин и завод автомобильных комплектующих ContiTech. Также Continental управляет заводом в татарстанском Чистополе.

    «Фонтанка» писала, что с 1 августа в Ленобласти также выходит из простоя градообразующее предприятие Тихвина — Тихвинский вагоностроительный завод с 7 тысячами сотрудников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close