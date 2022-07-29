Завод шин Continental в Калуге выйдет из простоя с 1 августа

Завод шин и автокомплектующих немецкой компании Continental в Калуге, находящийся в простое с марта, возобновит работу 1 августа. Об этом в своём Telegram-канале вечером в пятницу, 29 июля, сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша.



«Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков», — уточняется в сообщении калужского губернатора.



Напомним, что немецкий концерн Continental приостановил производство в России в начале марта. У концерна есть два предприятия в Калуге: завод по производству шин и завод автомобильных комплектующих ContiTech. Также Continental управляет заводом в татарстанском Чистополе.